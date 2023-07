Problemi strutturali e impianti elettrici non a norma: chiuso il CSO dei Murazzi

Il Comune di Torino ha messo i sigilli al Centro Sociale autogestito dei Murazzi. Lo scorso 27 luglio il sindaco Stefano Lo Russo ha firmato un'ordinanza che dispone "l'inagibilità dell'immobile con accesso dalle arcate n. 25 e 27" dal lato Gipo Farassino.

Problemi strutturali

La motivazione? all'interno dei locali sono stati riscontrate delle "condizioni di pericolo di carattere strutturale ed impiantistico" rilevate durante l’ispezione effettuate lo scorso 28 giugno dall'Asl Città di Torino. Nel dettaglio, durante i controlli, è stata accertata "una modifica sostanziale dell’assetto strutturale dei locali derivante dalla apertura di un ampio varco di comunicazione" "operato su una muratura portante che, nonostante la posa di una putrella sulla parte sommitale dell’apertura, “potrebbe comportare la compromissione della sicurezza statica dell’intera struttura”.

Impianti elettrici non regolamentari

"E’ stata inoltre accertata - si legge nell'ordinanza - la presenza di soppalchi “realizzati in modo sommario e senza altezze regolamentari". A questo si aggiunge la "non conformità alle norme di sicurezza di tutti gli impianti elettrici". Negli scorsi mesi erano stati effettuati due blitz da parte della Digos, che aveva concentrato la sua attenzione su quello che serviva per organizzare feste come luci, bevande e mixer.

Aperto nel 1989

All'interno dello spazio sarebbero stati organizzati diversi momenti musicali, nonostante negli scorsi mesi fosse emerso come molte norme - anche di sicurezza - non fossero rispettate. Aperto nel 1989, il CSO Murazzi è da sempre legato al centro sociale Askatasuna.