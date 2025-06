Ecoisola di Luserna San Giovanni: uomo non autorizzato tra i container di sera [VIDEO]

Ancora una volta, il cancello dell’ingresso era spalancato in orario serale e un uomo all’interno operava indisturbato. Continuano ad arrivare a ‘Piazza Pinerolese’ le segnalazioni di aperture anomale dell’ecoisola di Luserna San Giovanni, che serve tutta la Val Pellice. La prima risale al 20 maggio, ma mercoledì 11 giugno si è verificata una situazione analoga. Come si vede dal video girato verso le 20,30 il cancello è spalancato e all’interno un uomo maneggia del materiale in uno dei container.

Anche questa volta, che gestisce l’ecoisola, conferma che non si tratta di personale al lavoro e aggiunge che a seguito delle segnalazioni, venerdì 13 giugno è stata cambiata la serratura del cancello.