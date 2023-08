Brador, calzature artigianali Made in Italy che conquistano i più importanti mercati globali

Dalle sneakers ai sabot, passando per sandali in pelle da donna e uomo. La proposta di Brador, azienda italiana fondata nel 2003 e parte di Eurotop & Brador Srl, annovera calzature uniche nel loro genere e di altissima qualità, espressione della tradizione manifatturiera tipica romagnola. Il marchio, portatore di valori tramandati in oltre 40 anni di attività, è riuscito ad affermarsi come una delle eccellenze nel panorama calzaturiero artigianale italiano.

Grazie ad una rete formata da oltre 400 rivenditori multimarca dislocati in tutto il mondo, Brador ha guadagnato una posizione di prestigio nel settore calzaturiero internazionale. Non solo si rivolge ad una clientela ampia e variegata, ma realizza anche calzature per alcuni dei più celebri brand di moda italiani.

Alla sede principale italiana si affianca Brador Japan. La realtà giapponese, nata nel 2022, si occupa della distribuzione e logistica nel territorio nipponico. È stato così inaugurato un pop-up store a Tokyo lo scorso maggio e un altro è previsto presso lo Scramble di Shibuya.

Le calzature Brador rappresentano la perfetta combinazione fra tradizione e innovazione. Ogni modello è realizzato a mano da esperti artigiani, sfruttando unicamente materie prime naturali e di elevata qualità, tra Marche ed Emilia-Romagna. L’impresa si impegna quotidianamente per preservare e valorizzare la tradizione dell'artigianato italiano nel contesto della moderna produzione industriale.

Non a caso, i prodotti del marchio si distinguono per l’elevata qualità. Unici e mai uguali tra loro, sono espressione di un attento processo di scelta dei materiali e di un metodo produttivo che rispetta rigidi standard. A ciò si unisce anche la speciale tecnica del Tinto in capo, che trasforma ogni modello in una vera e propria opera d'arte da indossare ai piedi.

In questo modo, le scarpe diventano autentiche compagne di viaggio, capaci di arricchirsi e di acquisire un carattere peculiare con il passare del tempo. La pelle "viva" utilizzata per le calzature Brador crea un legame affettivo e personale tra il proprietario e il prodotto, andando oltre la sua mera funzione.

Per ciò che riguarda il futuro, il marchio italiano punta a consolidare la propria presenza a livello globale, espandendosi con l’e-commerce al di là dei confini italiani ed europei.

Proprio nel mese di agosto, infatti, sarà inaugurato un nuovo magazzino nella zona di New Jersey, da un fornitore locale. L’hub svolgerà un ruolo cruciale nella gestione dello stock-service per i rivenditori americani e rappresenterà una base di espansione per nuovi investimenti nell'organizzazione delle spedizioni e-commerce negli Stati Uniti.