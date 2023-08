“Code sull’A14? No, in corso Potenza”: lungo serpentone di auto, disagi per gli automobilisti

Sembra di stare in coda per il mare sull’A14, ma la meta non è così bella e il comune denominatore è solo uno: il disagio. E’ un lungo serpentone d’auto quello che si snoda su corso Potenza, tra via Val della Torre e corso Regina Margherita.

Centinaia e centinaia d’auto in coda, a causa della presenza del cantiere di Iren che restringe la carreggiata da tre corsie ad una. Una strettoia che ha come risultato quello della formazione di file interminabili, soprattutto nelle ore di punta.

"Come gruppo di Forza Italia Udc ci auguriamo che il Comune abbia fatto disattivare i T- Red negli incroci tra via Pianezza e corso Regina Margherita" è l’auspicio del vice presidente della Circoscrizione 5, Antonio Cuzzilla. "Crediamo che sarebbe opportuno, almeno per la durata dei lavori, togliere i parcheggi nel controviale di corso Potenza, creando le due corsie che consentano di snellire il traffico" ha proseguito l’esponente di Forza Italia.

"Perché questi interventi non vengono organizzati prima? Se si chiude corso Potenza e lo si riduce a una corsia, si dovrebbe benissimo immaginare le ripercussioni che questo intervento ha sulla viabilità", ha poi affermato Cuzzilla. "Se si coinvolge il territorio, che vive ogni giorno i problemi e le realtà di quartiere, è più facile trovare le soluzioni, evitando un tranquillo pomeriggio sull’A14 agli automobilisti", ha concluso con ironia l’esponente della Circoscrizione.