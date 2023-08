“Più scivoli per le carrozzine di disabili e bambini”: i cittadini chiedono di migliorare l'accessibilità di Vanchiglia

I cittadini di Vanchiglia “scendono in campo” per l'accessibilità: sono 350, infatti, i firmatari di una petizione al Consiglio Comunale di Torino con l'obiettivo di eliminare le barriere architettoniche in diversi punti del quartiere.

Scivoli sui marciapiedi

In particolare, la richiesta è quella di realizzare gli scivoli per agevolare gli spostamenti delle persone disabili in carrozzina, ma anche di anziani e famiglie bambini sul passeggino al seguito. I punti segnalati sul documento sono via Artisti angolo via Tarino, via Balbo angolo via Bava, via Balbo angolo via Vanchiglia, corso Regina angolo via Montebello, via Santa Giulia angolo via Vanchiglia, via Artisti angolo via Vanchiglia, corso San Maurizio angolo via Martini e via Guastalla angolo via Balbo.

“Via i dehors dai marciapiedi”

Ma non finisce qui perché, al fine di agevolare gli spostamenti di chi ha ridotta mobilità non solo agli incroci ma su tutta la lunghezza dei marciapiedi, la petizione chiede anche l'eliminazione dei dehors installati sui marciapiedi.