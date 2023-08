Allagamento corso Fiume: emergenza rientrata ma restano i danni alle cantine

In corso Fiume dopo l'incidente di due giorni fa la situazione è rientrata nel giro di poche ore.

L'allagamento delle strade nella zona vicina a corso Moncalieri, provocato dalla rottura di una tubatura in seguito ai lavori Smat dell'idropolitana, ha tuttavia coinvolto anche alcuni negozi e le cantine nell'area.

"La situazione è rientrata già dal pomeriggio, purtroppo il bar Maggiora in particolare ha subito alcuni danni per circa 10 mila euro - conferma il presidente di Circoscrizione Massimiliano Miano che si è recato per un sopralluogo nel pomeriggio dopo l'accaduto.

Un danno considerevole per gli esercenti che saranno tuttavia risarciti.