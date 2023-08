Torino, l'abbandono di via Poliziano: “Erbacce e marciapiedi mancanti, una strada dimenticata” [FOTO]

Siamo in via Poliziano a Torino, terra di confine tra i quartieri Vanchiglia, Vanchiglietta e Regio Parco, lontana dalle sirene dello shopping e della movida cittadina. Una zona “persa” tra decine di capannoni, due parchi (Colletta e Crescenzio), un fiume (la Dora) e un cimitero (il Monumentale).

“ Erbacce e marciapiedi mancanti”

Una zona lontana dal centro, certo, ma non per questo meno degna di attenzioni. Ed è proprio per questo motivo che alcuni residenti ed esercenti hanno deciso di sfogare il proprio sdegno sul gruppo Facebook “Sei di Vanchiglietta se...”, mostrando le foto di una via abbandonata a se stessa: “Da anni - scrive Dario - mancano tratti di marciapiede. E poi abbandono, con l'erbaccia che continua a crescere indisturbata”.



I commenti



Al suo si aggiungono molti altri commenti come quello di Maria, che descrive via Poliziano come “dimenticata dalle istituzioni”, o come quello di Luca, che ricorda l'importante presenza di molte attività commerciali e non. La situazione, in definitiva, si potrebbe notevolmente migliorare per ridare a questa e alle altre strade limitrofe nuova linfa, soprattutto alla luce dei lavori sulla ciclabile lungo la Dora.