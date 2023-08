Laganà, Lega: "Vicini a famiglia e comunità Rai"

Così in una nota i parlamentari della Lega in commissione di Vigilanza Rai Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Tilde Minasi ed Elena Murelli, commentano la notizia della scomparsa di Riccardo Laganà, morto per arresto cardiaco nella notte all'età di 48 anni. Sgomento e commozione tra i dipendenti Rai di cui Laganà era il rappresentante. Era stato confermato al suo secondo mandato nel CdA Rai. Aveva 48 anni, era nato nel 1975.