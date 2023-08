Colpito da un malore sul passo San Giacomo: escursionista tratto in salvo a Sestriere

Ieri sera il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nella zona del passo San Giacomo, comune di Sestriere per recuperare un escursionista di nazionalità olandese bloccato a causa di un malore.

Visti i lunghi tempi di intervento via terra, la Centrale operativa ha attivato l'elisoccorso 118 in operatività notturna, che ha raggiunto la piazzola di atterraggio notturno di Sestriere per effettuare campo base e predisporre l’equipe per l’operazione speciale con verricello.

In seguito è decollato, ha raggiunto il paziente e ha sbarcato l'équipe al verricello con una delicata operazione al buio tecnicamente impegnativa. Dopo il recupero del paziente sempre al verricello, è stato trasportato all’ospedale di Pinerolo con una patologia di carattere neurologico.