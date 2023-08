Meteo, canicola in aumento nel fine settimana

Il caldo non ci lascerà per tutta la settimana, con la tendenza ad aumentare proprio nel fine settimana. Sulle Alpi continuerà comunque ad esserci instabilità con rovesci e temporali, anche se con scarso potere refrigerante.

A Torino quindi avremo questa situazione. Da oggi lunedì 14 a giovedì 17 agosto. Nelle aree di pianura cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per velature e nubi alte di passaggio. Sulle Alpi formazione di nuvolosità cumuliforme al pomeriggio, con rovesci e temporali che nella serata odierna potranno attivarsi anche sulle aree di pianura e pedemontane nordoccidentali. Non sono esclusi episodi simili anche nei prossimi giorni.

Temperature sopra la media del periodo, stazionarie fino a giovedì, con caldo e afa che si manterranno costanti. Massime che saranno con valori compresi tra 32 e 33 °C, con punte fino 34 °C. Minime che saranno oltre i 20/22 °C, con punte fino 23/24 °C. Venti generalmente assenti o deboli a regime di brezza. Possibili forti raffiche sulle aree soggette a temporali.

Da venerdì 18 agosto.

Un rinforzo dell'alta pressione tenderà a ridurre l'instabilità pomeridiana e ad incrementare il caldo nella seconda parte della settimana, con valori termici che potranno raggiungere i 35/36 °C e afa in aumento.

Meteo Green

