Bimba scomparsa nel lago di Como: in arrivo anche i vigili del fuoco di Torino per dare una mano

Anche i vigili del fuoco di Torino sono in arrivo per dare una mano nelle ricerche della piccola scomparsa dopo essersi tuffata nelle acque del lago di Como, in località Mandello del Lario.



Si cerca una bimba di 11 anni, di origini senegalesi, che sembra non sapesse nuotare. Di lei non si hanno notizie da ormai 24 ore e sul posto stanno già lavorando senza sosta i pompieri di Lecco. Le ricerche sono ripartite questa mattina e propseguiranno a oltranza: impegnati anche i sommozzatori di Milano, mentre insieme a quelli di Torino sono annunciati in arrivo anche i vigili del fuoco di Genova. I soccorritori si stanno concentrando su un'area piuttosto ampia perche' il corpo, complice le correnti del lago, potrebbe essersi spostato, anche di molto.



Durante le ricerche vengono utilizzati dispositivi che permettono di verificare la presenza di corpi fino a 100 metri di profondità, anche in acque non limpide come quelle dei laghi.