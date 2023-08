Caro benzina, prezzi alle stelle: ecco i distributori più economici di Torino (e quelli più cari)

Quanto costa fare benzina a Torino? Dipende dove si va, ovviamente. Il caro carburanti non ha risparmiato il capoluogo piemontese, con i prezzi schizzati alle stelle, capaci di arrivare a 2 euro al litro per quanto riguarda la “verde”.

Un picco a cui l’estate ci ha ormai abituati. In attesa che i prezzi scendano, gli automobilisti si ritrovano a girare in cerca della pompa di benzina più conveniente, cercando di evitare un salasso per riempire il proprio serbatoio.

Il prezzo medio regionale (di poco) sotto i due euro

Il prezzo medio regionale varia di settimana in settimana e oscilla tra 1,930 e 1,950 per la benzina, mentre è ovviamente meno caro per quanto riguarda il gasolio.

Dove costa meno?

Quali sono quindi, statistiche alla mano, i benzinai meno cari di Torino? Per trovare una pompa che eroghi la verde a meno di 1,9 euro al litro bisogna spostarsi ovviamente in periferia: in via Pietro Cossa, corso Marche, strada Lanzo, via Reiss Romoli, corso Romania, corso Unione Sovietica e corso Taranto è possibile trovare a benzina (rigorosamente al self-service) a 1,899 euro al litro.

Dopodiché si apre la sfida tra chi galleggia appena al di sopra dell’1,9 euro al litro: in corso Re Umberto, corso Novara, corso Allamano, e corso Orbassano si trovano diversi distributori il cui prezzo della verde è fermo a 1,909 €/l.

Dove costa di più?

Attenzione però a non rimanere “spennati”: sono infatti diversi i distributori, in prevalenza di marche rinomate, il cui costo della benzina si avvicina ai 2 euro al litro. In Largo Racconigi per esempio la verde costa 1,999 €/l. In Strada di Settimo, davanti allo stabilimento Cnh, il prezzo arriva a 2,108 euro per litro. Non proprio un prezzo di favore.