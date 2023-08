Prende a bastonate l'anziana madre, 57enne arrestato dai carabinieri a Chivasso

Ancora un episodio di violenza ai danni di una donna, in questo caso un'anziana di oltre ottant'anni, colpita ripetutamente con un bastone dal figlio 57enne. L'uomo è stato arrestato nelle scorse ore dai carabinieri.

Figlio in carcere per tentato omicidio

La donna è stata colpita anche alla testa dopo una lite per futili motivi. E' successo nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 agosto, a Chivasso, dove i carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio un uomo di 57 anni, affetto da disturbi psichici. La vittima, soccorsa da personale 118, è stata trasportata presso l'ospedale di Chivasso, dove si trova tuttora ricoverata, in osservazione ma per fortuna non in pericolo di vita, con un trauma cranico e numerose contusioni.

La madre in ospedale ma non in pericolo di vita

Il bastone utilizzato nell'aggressione è stato sequestrato insieme a un’accetta e ad alcuni coltelli. L'uomo arrestato è stato portato nella casa circondariale di Ivrea su disposizione dell’autorità giudiziaria.