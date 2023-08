Castiglione Torinese si prepara per la prima edizione della Sports and Music Hope Color

A Castiglione Torinese sabato 16 settembre, alle ore 16, arriva la prima edizione di Sports and Music Hope Color, una camminata di 7 chilometri organizzata dalla Asd Hope Running Onlus di Chivasso con il contributo e il patrocinio del Comune di Castiglione Torinese nell’ambito dell’evento Sports and Music e in collaborazione con Fitwalking Settimo Chilometro.

Dal primo passo fino al traguardo, i partecipanti si troveranno immersi in una pioggia colorata, con la musica a fare da sottofondo lungo tutto il percorso.

Sports and Music Hope Color è un appuntamento inclusivo, aperto a tutti, indipendentemente dall'età o dal livello di preparazione fisica.

I fondi raccolti nell'occasione andranno a sostenere importanti cause benefiche.

Giovanni Mirabella, il presidente della Hope Running, ha già dato inizio al conto alla rovescia: “Il 16 settembre è una data da segnare sul calendario con un pennarello colorato! Grazie all’amministrazione comunale di Castiglione Torinese e insieme a Fitwalking Settimo Chilometro daremo vita ad una manifestazione coloratissima, il cui ricavato sosterrà le iniziative benefiche della nostra associazione. ‘Mettiti in movimento, colora la speranza’ è il nostro motto e, al tempo stesso, la nostra missione. Non resta che preparare le scarpe da ginnastica, indossare abiti comodi e prepararsi ad immergersi in un’atmosfera di festa dal divertimento assicurato, vivendo così un’esperienza che sarà difficile da dimenticare e colorando il mondo con la speranza. La vita è fatta di momenti e questo è uno di quelli da non perdere!”.

Loris Lovera, il sindaco di Castiglione Torinese, sottolinea l’importanza di Sports and Music per tutta la cittadinanza: “Salute, socialità e sport sono le tre "s", i tre principi fondamentali su cui si è basata l'idea che nel 2019 ha visto nascere l'evento Sports and Music. Proprio in questi ultimi tre anni di post pandemia, in modo particolare, abbiamo potuto apprezzare la loro stretta relazione. Una tre giorni all'insegna del divertimento, della socialità, della musica e della conoscenza di tutte le pratiche sportive che si possono trovare sul nostro territorio. Sport per tutti, bambine e bambini, donne e uomini, giovani e meno giovani. Grande focus si è voluto anche accendere sull'idea di sport ed integrazione, integrazione sociale per genere, per diverse abilità ed attitudini: lo sport, oltre ad essere salute e socialità, è anche integrazione. Certi di una grande partecipazione, auguriamo una buona festa a tutti! Viva lo sport!”.

Sulla stessa lunghezza d’onda è Mario Fadda, l’assessore allo Sport di Castiglione Torinese: “Sports and Music è un evento nato nel 2019 per la promozione dello sport. Un format studiato con l’intento di creare, oltre che visibilità alle associazioni sportive del territorio, un momento di aggregazione sociale con musica e street food. Lo sport come lo intendiamo noi è un motore in movimento che genera ad ogni età emozioni positive, aggregazione e conoscenza di se stessi. In collaborazione con l’ente di promozione sportiva CSEN si è scelto di condividere eventi e progetti di sport integrato, un’esperienza che ho esplorato e vissuto anche fuori dal nostro territorio, oltre che come amministratore comunale. Quest’anno ci saranno tante novità e altrettante conferme rispetto alle scorse edizioni: un format molto giovanile, ma che al tempo stesso trasporterà sia gli adulti che i piccini in una tre giorni di emozioni e divertimento. In particolare ci sarà una novità assoluta, per la quale ci aspettiamo una grande partecipazione: si tratta di Sports and Music Hope Color, camminata tutta a colori ed a ritmo di musica in programma nel pomeriggio di sabato 16 settembre. Colgo infine l’occasione per ringraziare anticipatamente le associazioni sportive che parteciperanno, i commercianti dello street food, gli sponsor, i volontari, la polizia locale, i carabinieri e gli uffici comunali per il supporto e i partner che organizzeranno l’evento. Viva Sports and Music, viva lo sport a tutti i livelli!”.