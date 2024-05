Nuovi tentativi di occupazione abusiva negli alloggi popolari di Mirafiori Nord

Nuovi tentativi di occupazione abusiva nelle case popolari di Mirafiori nord. I residenti del complesso Atc di via Dina 52 hanno notato questa mattina dei movimenti sospetti all'interno di un alloggio. Una scena identica si era verificata lunedì, quando era stata vista una persona attraversare da un balcone all'altro di due appartamenti per servirsi degli ascensori.

Segnalazione ad Atc

Immediata la chiamata alle forze dell'ordine e la segnalazione all'Atc. Dopo l'avvertimento dei residenti, l’Agenzia territoriale per la Casa del Piemonte Centrale ha subito richiesto l’accertamento alla polizia municipale.

Fortunatamente questa mattina l'alloggio non è stato occupato. "C'è stato - spiegano da Atc - probabilmente un tentativo di occupazione: abbiamo messo in sicurezza l'appartamento, cambiando la serratura".

"Necessario intervenire tempestivamente"

Per quanto riguarda la segnalazione di lunedì è stato chiesto un accertamento alla Municipale. "E' necessario - commenta il presidente dell'Act Emilio Bolla - prestare la massima attenzione al fenomeno delle occupazioni abusive, così come intervenire tempestivamente quando si riscontrano situazioni di degrado, per rendere più sicura la vita dei cittadini".

"Purtroppo, - prosegue - il fenomeno non accenna a diminuire, rappresentando una fonte di disagio continuo sia per gli amministratori sia, soprattutto, per chi risiede nelle case popolari e si trova quotidianamente in situazioni di disagio".