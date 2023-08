Dalla Circoscrizione 7 di Torino e dalle associazioni un supporto all'autonomia degli anziani

La Circoscrizione 7 di Torino, in collaborazione con le associazioni Auser e Non più soli - Edera, ha avviato il progetto "Domiciliarità leggera" rivolto a persone anziane con più di 65 anni del territorio che necessitano di un supporto per la propria autonomia.

I volontari coinvolti nell'iniziativa svolgeranno le seguenti attività: accompagnamento per fare la spesa e per il disbrigo pratiche burocratiche, acquisto di generi alimentari e medicinali, accompagnamento a visite mediche ed esami clinici, servizio di compagnia diurna per persone sole o con scarse reti amicali e parentali, accompagnamento per commissioni, prenotazioni di esami e ritiro esiti e accompagnamento alla riscossione della pensione.