Come si traduce "ossignor" in inglese? Lo spiega la community Piemontays

Come spiegare in inglese il significato di "sgiaf" o "ossignor"? Ci pensa la community di Piemontays. La pagina instagram nata nel 2019 da una piemontese doc che oggi ha raggiunto i 24 mila followers.

Tra i vari post si possono trovare i modi di dire, il gergo, le parole più usate dai piemontesi, tradotti, spiegati anche fonicamente, per i madrelingua inglesi che spesso hanno difficoltà a carpire il vero significato di alcuni intercalari regionali.

E così "stà brav" diventa: "stay good, lit, stai calm". Abbiamo chiesto alla creator della pagina di raccontarci come è nata questa esperienza e come proseguirà

Come è nata l’idea e quando?

L’idea di piemontays nasce a marzo 2019 principalmente per due motivi: la curiosità verso le lingue e la riscoperta delle origini. Ci è voluto poi qualche mese per passare dall’idea alla sua concretizzazione, avvenuta a fine ottobre con l’apertura del profilo Instagram.

Qual è il segreto del successo di piemontays? Cos’è che piace agli utenti?

Credo che a chi segue piemontays piacciano soprattutto la semplicità e il confronto: le parole e le espressioni pubblicate sul profilo Instagram arrivano dalla quotidianità e sono spiegate con esempi concreti e situazioni che potrebbero accadere a chiunque. Cerco poi di pubblicare sondaggi e box domande per raccogliere più suggerimenti possibili e mettere alla prova la conoscenza della lingua piemontese della community piemontays.

Quali sono state le parole/i modi di dire che hanno avuto più successo? Quali quelli che ti sei più divertita a creare?

A piacere sono principalmente quelli che fanno riaffiorare ricordi felici, spesso legati ai nonni o all'infanzia, come giargiatola, cicinin, ratavoloira, ma anche fate furb, lassa mach perde, as veduma. A me piacciono soprattutto quelle parole e quei modi di dire che hanno una storia dietro, come fé la figura dël cicolaté, bogianen, sté da pocio.

Quali sono le domande più frequenti che i follower pongono?

La mia community mi chiede spesso di pubblicare le parole e i modi di dire che usano quotidianamente o che sentivano utilizzare in famiglia. Ci sono anche persone che chiedono il significato o l'origine di alcuni termini che sentivano ripetere da genitori o nonni e di cui molto spesso non si trovane tracce nei dizionari.

Parlando di Piemonte e di turismo, dopo le Atp, ma anche Eurovision, si stanno facendo passi in avanti nella promozione della sua storia e del suo ricco patrimonio culturale?

Da cittadina torinese e turista del mio territorio posso basarmi su quello che vedo e la mia percezione è che Torino stia attirando un numero di turisti sempre maggiore.

In questo contesto quanto può contare il supporto di influencer e creator digitali?

Sicuramente i social media e i blog possono essere di enorme aiuto alle amministrazioni e organizzazioni locali per raccontare al meglio il territorio, le sue attività, la sua storia e la sua cultura, passando nel mio caso anche attraverso la lingua.

Prossimi progetti in vista di piemontays che vuoi anticiparci?