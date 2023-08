Precipita dal tetto di un capannone a Cavagnolo: muratore astigiano 45enne in prognosi riservata al Cto

Ancora un incidente sul lavoro nel torinese. E' ricoverato al Cto in gravissime condizioni un muratore astigiano di 45 anni, caduto dal tetto mentre lavorava in un capannone di via Alcide De Gasperi, a Cavagnolo.

In prognosi riservata al Cto

Dopo aver ricevuto le prime cure dai sanitari del 118, è stato trasportato a Torino in elicottero: intubato, l'uomo ha subito un fortissimo trauma cranico ed è in prognosi riservata.

Su quanto accaduto ora indagano i carabinieri assieme ai tecnici dello Spresal dell’AslTo4 a cui andranno tutte le decisioni in merito.