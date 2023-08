Il violento volto del crack, tossicodipendente collassa a terra per strada. I commercianti: “Siamo soli, abbandonati”

Un uomo a terra, collassato. In pieno giorno, nel cuore di Barriera di Milano. Basta una foto a raccontare il dramma del crack. Sì, perché l’uomo disteso a terra, inerme, è dipendente dal crack.

Una figura nota in zona, uno dei tanti. Gli interventi delle ambulanze in via Sesia, Monterosa, corso Giulio Cesare e Palermo si sprecano, sono continui. Ma nulla cambia. Chi viene assistito, il giorno dopo ripiomba nel tunnel della droga.

Costretti a convivere con queste situazioni ormai quotidiane i commercianti della zona. Quelli che portano avanti con dedizione la propria attività. Stufi di lavorare nel degrado. La testimonianza è quella di Carlo: “Il soggetto in foto, giusto un paio di settimane fa, si è spinto a chiedere soldi addirittura dentro al mio esercizio commerciale molestando i clienti”. “L’ho immediatamente allontanato, ovviamente, ma ha continuato a inveire stando fuori costringendomi ad affrontarlo” racconta.

Poi lo sconforto: “Il punto è che siamo soli, abbandonati… nonostante le numerosissime segnalazioni non viene fatto nulla”.