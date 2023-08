Degrado in piazza Derna e corso Taranto: i cittadini lanciano una petizione online

Lanciata una petizione online contro il degrado di piazza Derna e il primo tratto di Corso Taranto.

La raccolta firme, che ad oggi è arrivata a quota 250, ma si pone come obiettivo di arrivare sino a quota 500, è stata pubblicata tre giorni fa sulla piattaforma change.org.

"Nel frattempo stiamo prendendo contatto con le istituzioni e gli assessori di riferimento della giunta" spiegano gli autori della petizione che mira a dare uno stop al degrado delle aree nei pressi di piazza Derna, Corso Taranto, via Botticelli, via Monte Rosa e via Zandonai.

"Da circa cinque anni - spiegano nella petizione - la zona sta subendo un grave degrado, dovuto in gran parte all'apertura di due Minimarket etnici e un centro scommesse.

L'apertura di questi esercizi, aperti fino a tarda serata (i minimarket sono aperti fino alle 00.30), ha comportato e comporta il raggruppamento di individui nel giardino sito tra i civici di Corso Taranto 1, 3, 5 e Corso Taranto 42 che consumano alcol dalle prime ore del pomeriggio fino alla mezzanotte inoltrata di ogni giorno, e, in evidente stato di ebbrezza, minano la sicurezza di tutti i cittadini, con schiamazzi fino a tarda notte, litigi violenti, musica ad alto volume, e sporcizia lasciata ovunque tranne che negli appositi cestini".

"Diversi tra noi residenti della zona hanno subito insulti e atti contrari al decoro e alla sicurezza tra cui lo sfondamento di un portone e il lancio di pietre contro le carrozzerie delle auto parcheggiate lungo il giardino.

Con questa petizione chiedono al Comune un intervento con la realizzazione di un centro ludico sportivo illuminato, ma anche telecamere di sicurezza e più controlli: "che permetta ai cittadini residenti nella zona di riappropriarsi dell'area verde suddetta, restituendole il decoro di un tempo".