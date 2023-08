Una bicicletta per sostenere Emergency: appuntamento il 3 settembre, tappa da Torino a Santena

Una biciclettata di solidarietà a sostegno di Emergency. È questo l’evento che si terrà domenica 3 settembre a partire dalle 9. La partenza è fissata da Torino e arriverà a Santena al container in cui vengono raccolti i tappi di plastica.

“Dalla vendita dei tappi raccolti della nostra città si ricavano dei fondi che vanno a sostegno dei progetti di Emergency nel mondo- commenta Alessia Perrone assessore con deleghe all’associazionismo e volontariato- Queste iniziative fanno bene alla nostra comunità. È importante per un duplice fattore ambientale. Il primo perché con la raccolta tappi si ricicla l'impiego della plastica, il secondo perché attraverso l’utilizzo della bicicletta non si inquina e si fa del movimento, creando un importante meccanismo di solidarietà”.

La manifestazione è organizzata da FIAB Torino Bici e Dintorni in collaborazione con i volontari santenesi di Emergency. Il tour avrà inizio dall’infopoint di Corso Valdocco a Torino, con l’arrivo prefissato al cortile del Palazzetto dello Sport di Santena. Il costo sarà di €5 per i soci FIAB, mentre €10 per i non affiliati. Tutti i fondi raccolti dall’iniziativa andranno a sostegno dei progetti di EMERGENCY Onlus.

“Come amministrazione ci teniamo molto a sostenere queste cause crediamo che il buon esempio debba partire da gesti ed eventi come questi per arrivare alla sensibilizzazione di tutti i cittadini. Sostenere i progetti di Emergency ci rende particolarmente orgogliosi. Il loro intento come associazione è fondamentale sposiamo a pieno la loro cultura basata sulla pace la solidarietà e il rispetto dei diritti umani”.