Conto alla rovescia per la nuova edizione di Nichelino's Talent

Per alcuni le ferie sono già un ricordo, per altri il rientro è previsto in questo fine settimana, ma a Nichelino fervono già i preparativi per l'edizione 2023 della Festa di San Matteo, i dieci giorni in cui la Città celebra il suo Santo Patrono.

Nichelino's Talent

L'appuntamento di metà settembre come di consueto avrà momenti di aggregazione e spettacolo, oltre alla parte istituzionale e a quelle religiosa della manifestazione. Tra gli appuntamenti più attesi, soprattutto dai più giovani e da chi ha sempre sognato di fare l'artista, è con N͙i͙c͙h͙e͙l͙i͙n͙o͙'͙s͙ ͙T͙a͙l͙e͙n͙t͙. Chi sa cantare, ballare o recitare può diventare protagonista nella propria città.

Come candidarsi

Le candidature vanno inviate entro il 31 di agosto, quindi non c'è più tempo da perdere: chi è interessato a partecipare può inviare un video (della durata massima di due minuti) all'indirizzo nichelinotalent@gmail.com e durante la festa di San Matteo, la sera di giovedì 21 settembre, avrà l'occasione per mettersi in mostra nell'area spettacoli allestita in piazza Polesani nel Mondo.

A scegliere i più bravi sarà una giura di cui faranno parte Margherita Fumero, Emanuel Victor, Davide De Marinis, Maurizio Di Maggio e Mr. David Demasi.