Paura in via Cialdini, chiusa la strada: sul posto vigili del fuoco e ambulanza

Un incendio si è sviluppato in via Cialdini 25, intorno alle 16. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme e soccorrere una persona rimasta bloccata al terzo piano, all’interno del suo appartamento.

La strada è stata chiusa al traffico e i condomini sono stati fatti evacuare temporaneamente in via precauzionale. La signora soccorsa, poi affidata alle cure dell’ambulanza giunta sul posto, è comunque rimasta sempre cosciente.