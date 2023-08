Due auto si ribaltano in tangenziale: code e un ferito nel Torinese

Due incidenti stradali autonomi, con auto ribaltate. E’ accaduto prima di pranzo nel Torinese. Il primo è avvenuto sulla corsia di accelerazione di Venaria, direzione Milano, nella tangenziale nord di Torino. L’autovettura, proveniente da Venaria, si è ribaltata e nonostante l’impatto nessuno è rimasto ferito.

L’altro incidente autonomo si è invece verificato all’interno dello svincolo di Bruere, in direzione Milano. Anche qui il veicolo si è ribaltato in carreggiata, con il conducente rimasto ferito e trasportato in codice giallo all'ospedale di Rivoli. Disagi alla circolazione per chi viene dall’A32, diretto verso Milano.