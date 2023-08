Migranti, Lo Russo preoccupato: "Situazione presto complicata anche nel Torinese"

“E' inutile negarlo, la situazione è molto complicata sicuramente anche a Torino, abbiamo attivato su richiesta della prefettura una sorta di hub e i numeri sono al limite della capienza. Torino in qualche modo sta dando una mano a questo tipo di politica, ma è chiaro che nel lungo periodo non è sostenibile". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ai microfoni di Radio 1 Rai ha risposto a una domanda sulla su accoglienza e dislocazione dei flussi dei migranti.

Problemi soprattutto nei piccoli comuni della provincia

“Sono anche sindaco metropolitano, questa dislocazione dei flussi sta interessando anche molti comuni della Città metropolitana che sono però in molti casi comuni molto piccoli e questo paradossalmente produce problemi più grandi perché un piccolo comune fa fatica anche a gestire pochi immigrati”, ha aggiunto Lo Russo, non nascondendo la preoccupazione perché “facciamo fatica a individuare una strategia che ci aiuti a definire una traiettoria”.

Lo Russo: "Urgente un confronto con il Governo"

“È un tema - ha concluso il sindaco di Torino - su cui occorre aprire un confronto diretto con il governo anche diretto con il governo perché con i prefetti, che fanno un grandissimo lavoro, il rapporto è di collaborazione, ma è una situazione che nel tempo non può durare. Bisogna immaginare percorsi diversi perché o l’Italia affronta la questione immigrazione in generale senza pregiudizi ideologici, con un confronto positivo tra le forze politiche che punta a risolvere i problemi e all’inclusione sociale o non si può pensare di governo un tema di questo tipo, che è politico e va affrontato in modo strutturale, solo con la conflittualità”.