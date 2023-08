Con il progetto Spaesamenti Moncalieri avvicina bambini e famiglie alla cultura

Un percorso di avvicinamento e accompagnamento a proposte culturali per famiglie cantate suonate parlate ballate insieme. Con il progetto Spaesamenti Moncalieri cerca di avvicinare i bimbi tra 0 e 6 anni e le loro famiglie alla cultura.

Venite con coni per fare musica insieme, ballare e muoversi al suono degli strumenti, sentire il suono delle voci che narrano, scoprire e dialogare insieme con il linguaggio dei segni.

Sono le 4 cose da fare insieme, noi con voi, voi con i vostri bambini/e per entrare nel mondo della cultura per tutti, del benessere, a piccoli passi. Camminiamo insieme, cultura per tutti a piccoli passi.

Un mese di settembre all’insegna delle famiglie nei parchi e giardini dello SBAM Sud Ovest per favorire una genitorialità responsiva, per la partecipazione attiva a opportunità educative e di socializzazione.

Crescere con Nati per Leggere e altre storie in partenariato con il Consorzio CISA 12, l'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, la Cooperativa sociale Onlus Oltre la siepe e con Santibriganti TEATRO ETS con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito di Cultura per Crescere.

Programma

M ONCALIERI martedì 5 settembre 2023 h 17:00

Giardino della Luna, Strada Vignotto

Ninna e nanna per mamma e papà

I neonati e i bambini amano ascoltare il suono della voce delle figure di riferimento più importanti per loro. Saranno proposte dagli animattori, ninne nanne con chitarra e/o fisarmonica, vocalizzando. Riscoprire nella memoria di mamma, papà, nonni le nenie che venivano loro cantate quando piccoli eran loro.

SANTENA giovedì 7 settembre 2023 h 17:00

Parco Cavour

Piazza Visconti Venosta, 2

Balla tu che ballo anch’io

Ballare è divertente e fa bene alla salute. Incoraggia il tuo bambino/a ad essere attivo e in salute. I bambini si si divertono a muovere il loro corpo al ritmo e al suono di diversi tipi di strumenti e si delizieranno nel ripetere le vostre fantastiche movenze!

NICHELINO martedì 12 settembre 2023 h 17:00

Open Factory, via del Castello 15

Ninna e nanna per mamma e papà

I neonati e i bambini amano ascoltare il suono della voce delle figure di riferimento più importanti per loro. Saranno proposte dagli animattori, ninne nanne con chitarra e/o fisarmonica, vocalizzando. Riscoprire nella memoria di mamma, papà, nonni le nenie che venivano loro cantate quando piccoli eran loro.

CARMAGNOLA giovedì 14 settembre 2023 H 17:00

"Biblioteca sotto l'albero" Parco della Vigna - Via San Francesco di Sales, 175

Gesticolando

La comunicazione inizia con il pianto del neonato, con il contatto visivo, con le esp r essioni del volto e con le interazioni sociali. Si sviluppa attraverso la vocalità, i gesti, l'imitazione, il gioco. Tutto prima del linguaggio vero e proprio . Si spazierà tra letture e giochi come spunto per andare alla scoperta di un linguaggio non verbale che rende gli italiani “famosi nel mondo”: il linguaggio dei segni, dei gesti insieme a quello espressivo del volto.

VINOVO martedì 1 9 settembre 2023 h 17:00

Parco del Castello - Via del Castello, 2

Letture animate

Letture animate e musicate rivolte al tema del viaggio con gli immensi personaggi di Collodi e di Frank Baum attraverso estratti dalle nostre rivisitazioni "Storia vera di Pinocchio" e "OZ", dove movimento, fantasia, immagini fisicità fanno di questi capolavori un'azione continua di divertenti e meravigliosi personaggi in viaggio alla ricerca di se stessi

CARMAGNOLA giovedì 2 1 settembre 2023 H 17:00

Giardini Via Moncalieri

Balla tu che ballo anch’io

Ballare è divertente e fa bene alla salute. Incoraggia il tuo bambino/a ad essere attivo e in salute. I bambini si si divertono a muovere il loro corpo al ritmo e al suono di diversi tipi di strumenti e si delizieranno nel ripetere le vostre fantastiche movenze!

MONCALIERI giovedì 28 settembre 2023 h 17:00

Giardini di Lungo Po Abellonio

Letture animate

Letture animate e musicate rivolte al tema del viaggio con gli immensi personaggi di Collodi e di Frank Baum attraverso estratti dalle nostre rivisitazioni "Storia vera di Pinocchio" e "OZ", dove movimento, fantasia, immagini fisicità fanno di questi capolavori un'azione continua di divertenti e meravigliosi personaggi in viaggio alla ricerca di se stessi.