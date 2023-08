Loredana Berté dal palco di Palmi: "Sono stata violentata da un bastardo a Torino"

"Io stessa sono stata vittima di un bastardo che mi ha violentata, massacrata di botte e lasciata in una strada del cazzo, a Torino" così Loredana Berté dal palco racconta un episodio di violenza di cui è stata vittima nel capoluogo sabaudo.

"Ogni 6 ore un femminicidio. Per non parlare degli abusi di Palermo. Perciò ho smesso di tacere, io non sono carne!" ha aggiunto la cantante accolta dagli applausi del pubblico calabrese.

Loredana Berté, 72 anni, una professionista del mondo della musica e del cinema, con alle spalle successi come Sei Bellissima e Non sono una signora, è un'icona del femminismo, ma è stata lei stessa vittima della violenza di un uomo.

Ora ha deciso di non nascondersi più, come lei stessa ha gridato dal palco. Tanti gli artisti e musicisti che hanno fatto la stessa scelta. Solo qualche giorno fa, Tananai, ospite della Notte della Taranta, si è esibito con una giacca su cui erano scritte le stesse parole che stanno ribalzando sul web dopo i fatti di Palermo e di Caivano.