Viaggiava sul monopattino con la droga per lo spaccio: arrestato

21enne italiano in manette con l'accusa di detenzione di droga per spaccio. Nei giorni scorsi alcuni agenti, passando in via Fossata in direzione di piazza Ghirlandaio, hanno notato un giovane a bordo di un monopattino e lo hanno fermato per un controllo, a seguito del quale il è stato trovato in possesso di droga.

Nel borsello che il ragazzo aveva legato al polso, gli agenti hanno trovato diversi involucri di hashish e marijuana, pronte per la vendita. Negli slip indossati dall’uomo, una busta sottovuoto di plastica trasparente contenente diversi grammi di marijuana.

Nel corso della successiva perquisizione a casa sua, presso l’abitazione di residenza del giovane a Madonna di Campagna, gli agenti hanno rinvenuto all’interno un borsello con 34 ovuli di MDMA, 10 grammi di hashish e infiorescenze di marijuana.

Nell’appartamento anche un coltello utilizzato per tagliare l’hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e due bilancini di precisione. Gli agenti hanno trovato anche 41 ricariche svapo per sigarette elettroniche contenenti principio attivo THC nella misura superiore all’85, illegale sul territorio nazionale.

I poliziotti hanno inoltre rinvenuto nella scatola di un trapano riposta nella scarpiera all’ingresso ben 5 panetti integri di hashish, per un peso prossimo al mezzo chilo, con impresso il fotogramma di un rapper con una bottiglia in mano mentre prepara un cocktail.