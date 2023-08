Da Alice Basso a Mirzo Zilahy: tutti gli autori del Festival Giaveno Gialla

Si svolge il 3 e 4 settembre a Giaveno, in provincia di Torino, la prima edizione del Festival Giaveno Gialla, dedicato alla letteratura crime.

Molti gli incontri in programma con autori di calibro nazionale:

sabato 3 settembre alle 18 nel Parco Marchini (Parco Comunale) ALICE BASSO e LIDIA DEL GAUDIO, moderate da GIORGIO BALLARIO, presentano i loro romanzi sul tema “Delitto fra le due guerre”; sempre nel Parco Marchini alle 21 gli autori TORINOIR ENRICO PANDIANI, ROCCO BALLACCHINO, GIORGIO BALLARIO, MAURIZIO BLINI, FABIO BECCACINI E CLAUDIO GIACCHINO, moderati da PATRIZIA DURANTE, presentano i loro romanzi.

A seguire, si terrà la premiazione del concorso letterario GIALLO GIAVENO, che ha visto partecipanti da tutta Italia. I dodici finalisti sono pubblicati sull’antologia omonima GIALLO GIAVENO che verrà rilasciata in tale occasione, pubblicata da Impremix edizioni. Il bando della seconda edizione, con scadenza 15 febbraio 2023, sarà pubblicato a breve su concorsiletterari.it e concorsiletterari.net oltre che sulle pagine social GIAVENO GIALLA (Facebook, Instagram, Telegram).

Domenica 4 settembre alle 11 gli autori locali ANDREA GAMBA, MARCO GAVIANI, VALERIA MARANO’, CLAUDIO ROLANDO, MARA ROSSO E MAURO SARCINELLA, moderati da ELISA BEVILACQUA, presentano i loro romanzi nella piazzetta di via Umberto I davanti alla Chiesa dei Batù.

Nel pomeriggio, alle 16,30 SIMONA SOLDANO, vincitrice del contest IOSCRITTORE, presenta “Mare calmo, isolati misteri” nella piazza di Via Gonin, in borgata Buffa, mentre alle 18 MIRZO ZILAHY presenta i suoi romanzi davanti alla Chiesa dei Batù, in Via Umberto I dialogando con l’Assessore alla Cultura EDOARDO FAVARON. Conclude la serata GIAMPAOLO SIMI alle 21 in Piazza Sclopis presentando il suo ultimo romanzo, “Senza dirci addio”.

Durante gli eventi saranno presenti stand per l’acquisto dei libri degli Autori, dell’antologia e dei gadget dell’evento.

In coda al Festival, venerdì 16 settembre presso il CIRCOLO DEL PASCHE’ si terrà la cena con spettacolo TORINO SI VESTE DI NERO, a cura di ALESSANDRO CERUTTI.

Il Festival GIAVENO GIALLA, organizzato da Elisa Bevilacqua e Mara Rosso in collaborazione con l’Associazione Valsangone Turismo e Impremix Edizioni, gode del patrocinio della Città di Giaveno, della Regione Piemonte, del Consiglio Regionale del Piemonte, della Città Metropolitana di Torino, di VisitPiemonte, di Turismo Torino e Provincia, di Uncem e dell’Unione dei Comuni Montani Valsangone.

Info: giavenogialla@gmail.com