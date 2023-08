Ancora un agente aggredito al carcere di Torino. Osapp: "Caos senza fine"

Questa mattina attorno alle ore 7, durante le operazioni di normale perquisizione ordinaria nelle celle dei detenuti ristretti al padiglione E denominato ‘Padiglione Arcobaleno’ del carcere di Torino, un detenuto italiano cercava di sottrarsi alle operazioni di perquisizione; invitato dall’agente a fermarsi questi gli sferrava una testata all’indietro colpendolo sulla bocca.

L’agente veniva subito accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria dove veniva dimesso con giorni tre di prognosi. I sindacalisti dell’OSAPP fanno sapere che è sempre più difficile lavorare nell’inferno del carcere torinese dove il personale di polizia penitenziaria è in ‘balia’ dei detenuti e dove è ‘saltata’ ogni regola di organizzazione interna e la cui incolumità degli agenti è a serio rischio. A questo si aggiunge la gravissima carenza di organico di polizia penitenziaria dovuta a molta assenza per malattia scaturita dagli eventi critici che accresce quotidianamente lo stress psicofisico del personale.

"Già più volte lo abbiamo ripetuto e lo diciamo anche oggi, le istituzioni ci aiutino. Non riusciamo a comprendere come, nonostante i nostri appelli, nessuno intervenga mentre il personale di polizia penitenziaria, nel totale marasma del carcere di Torino, prende le botte nel silenzio più assordante dei vertici dell’amministrazione penitenziaria locale, regionale e centrale", viene sottolineato in una nota dal sindacato di Polizia Penitenziaria.

"Ribadiamo con forza che urgono provvedimenti concreti e che nonostante la venuta del ministro Nordio nulla è cambiato anzi le cose ad oggi sono rimaste inalterate e questo è un dato di fatto concreto", conclude l'Osapp.