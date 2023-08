"Furbetti dei rifiuti" di nuovo in azione a Moncalieri: maxi abbandono in via Papa Giovanni

Nonostante le 'fototrappole' negli ultimi anni abbiano inchiodato coloro che provavano ad abbandonare cumuli di rifiuti ingombranti, rimediando denunce e multe salate, a Moncalieri continuano ad agire persone che scambiano le strade per discariche a cielo aperto.

Maxi abbandono in via Papa Giovanni

L'ultimo episodio di questa serie negativa è avvenuto in via Papa Giovanni XXIII, quasi al confine con Torino, situazione che fa temere che i maleducati di turno possano non essere per forza dei moncalieresi. La sostanza è che una vera e propria montagna di rifiuti è stata abbandonata in una zona vicina alla campagna ma anche nei pressi di un giardino.

La Polizia locale visiona le telecamere

Immagini poco edificanti, che hanno sollevato l'irritazione di chi abita nei paraggi. Ora la speranza è che qualche telecamera possa aver ripreso gli autori di questo maxi abbandono, così da permettere alla Polizia locale di risalire alla loro identità.