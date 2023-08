A UGI la prima esperienza di Dynamo City Camp a Torino

Dal 4 all’8 settembre, UGIDUE di corso Dante 101, ospiterà una settimana di Terapia Ricreativa Dynamo su modello dei Dynamo City Camp. Si tratta di cinque giorni di Terapia Ricreativa che la Fondazione Dynamo Camp ETS – da 16 anni a fianco di bimbi affetti da patologie gravi o croniche – propone a titolo gratuito a 35 giovanissimi tra i 6 e i 17 anni in cura presso il reparto di oncologia pediatrica dell’ospedale l’ospedale infantile Regina Margherita di Torino oppure off-therapy.

I ragazzi sono assistiti UGI – l’Unione dei Genitori Italiani contro il tumore dei bambini – e possono essere accompagnati anche dai loro fratelli sani in quello che si delinea come un percorso di socializzazione e autoaffermazione. La sede UGIDUE è del resto nata proprio per fornire servizi per la riabilitazione e il reinserimento di bimbi e ragazzi in terapia e guariti.

Il Dynamo City Camp di Torino s’inquadra nelle linee di azione UGI a sostegno dei bimbi e delle famiglie nei non facili percorsi di guarigione. Viene finanziato grazie a un fondo ottenuto tramite la partecipazione a un bando pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il programma delle giornate si basa sulla Terapia Ricreativa Dynamo, che ha l’obiettivo dello svago e del divertimento, affiancati a sperimentazioni sfidanti ed emozionanti.

Suddivisi in gruppi di età, i giovanissimi prenderanno parte a laboratori di musica, hip hop, musical, art lab. Saranno anche proposte sessioni di Dynamo Art Factory, con la partecipazione dell’artista Adriano Attus. I ragazzi saranno poi coinvolti nella conduzione di trasmissioni radiofoniche su Radio UGI, l’emittente web diffusa nei reparti del Regina Margherita e ascoltata da numerose famiglie torinesi e piemontesi. Ci saranno inoltre performance di youtubing.

Nello svolgimento delle diverse attività, i ragazzi saranno guidati da uno staff qualificato di esperti, supportato all’occorrenza anche da team di volontari opportunamente formati. In tutte le fasi dei giochi si presterà sempre grande attenzione agli aspetti psicologici della malattia pediatrica, con l’obiettivo di dare fiducia in se stessi e benefici di lungo periodo, nella gestione della malattia e della vita. Un lavoro che favorisce l’inclusione e l’integrazione e che agisce sui meccanismi di autostima.

Al debutto in Torino, i Dynamo City Camp sono sempre spazi strutturati ad hoc per svolgere attività progettate e proposte, secondo la Terapia Ricreativa Dynamo, da Staff qualificato e volontari formati di Dynamo Camp. I programmi sono gratuiti e rivolti a bambini e adolescenti, dai 6 ai 17 anni, con patologie gravi o croniche.

Nell’estate 2023 sono stati attivati progetti a Milano – città in cui in autunno verrà inaugurata la prima area permanente - Firenze, Roma, Termoli, Genova, Napoli. Il primo Dynamo Camp in assoluto ha preso vita a San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, nel 2007, su iniziativa dell’omonima Fondazione. Coinvolgeva, all’epoca, 60 ragazzi accompagnati da 25 volontari. Ad oggi sono oltre 87 mila i beneficiari, tra bambini, ragazzi e famiglie, che hanno fruito della Terapia Ricreativa Dynamo.

L’obiettivo resta il medesimo: garantire ai ragazzi più fragili l’opportunità di una vacanza serena e completamente gratuita. Tutto in condivisione, in determinati programmi, con i genitori e con i fratelli e sorelle, perché - come affermato in psicologia e come ben sa chi la sperimenta in prima persona - l’esperienza della malattia compromette l’equilibrio dell’intera famiglia.