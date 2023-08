Al Quadrilatero un toro dalle corna d'oro sfonda un muro, ma è un'opera d'arte contemporanea

Passeggiando per il Quadrilatero vi sarà probabilmente capitato di imbattervi in un toro dalle corna d'oro uscire verso la strada sfondando in modo prorompente un muro: potrebbe sembrare una scena della mitologia greca, oppure quella di un film d'azione, ma invece si tratta di un'opera d'arte contemporanea.

L'opera realizzata da Richi Ferrero