Spaccata in via Biancamano: arrestato un 41enne

Un cittadino italiano di 41 anni è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di P.S. Centro poiché gravemente indiziato del reato di furto aggravato.

Introno alle 4 della notte di mercoledì, gli agenti del commissariato sono stati chiamati in via Biancamano presso la sede di una società di infrastrutture per la presenza di una persona introdottasi nella sede, come rilevato dalla sistemi di videosorveglianza della sala operativa dell’azienda.

Al loro arrivo, gli agenti hanno notato vicino alla rampa d’accesso un uomo che alla loro vista si è dato alla fuga nei piani interrati.

Nell’oscurità gli agenti hanno trovato un’asta ricurva metallica e un paio di scarpe da ginnastica, sebbene non sembrava esserci traccia del fuggitivo. Nell’area benessere dove l’uomo è stato visto dalle telecamere, i poliziotti ha rilevato la presenza di un distributore automatico di alimenti forzato, con un danno stimato per un migliaio di euro a causa del danneggiamento e del furto patito.

Individuate le possibili vie di fuga, gli agenti hanno intercettato l’uomo mentre tentava di fuoriuscire dal seminterrato da una grata posta all’altezza della sede stradale di via Don Minzoni. Il quarantunenne, però, resosi conto della presenza dei poliziotti all’esterno, per garantirsi nuovamente la fuga, si è lasciato cadere dall’altezza di tre metri all’interno della struttura. Più tardi, l’uomo è stato visto uscire dall’edificio claudicante, attraverso l’uscita di emergenza del garage e dirigersi verso corso Re Umberto dove viene fermato dai poliziotti. Nello zainetto che il fermato aveva con sé, gli agenti ritrovato numerose monetine per una somma d quasi 113 euro.

A seguito di accertamenti, emerge che l’uomo ha a carico un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Torino pochi giorni prima come aggravamento di una misura cautelare precedente.