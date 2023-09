Musica, famiglie e gusto nel menu del Mercato Centrale di Torino per settembre

Musica, famiglie e (ovviamente) gusto: sono questi i 3 ingredienti principali della ricetta proposta dal Mercato Centrale di Torino per questo settembre. Il polo del food ospitato al PalaFuksas di Porta Palazzo, al ritorno dopo la pausa estiva, offrirà un ricco menù di appuntamenti per soddisfare a pieno i palati più esigenti.

Musica

Per quanto riguarda la parte musicale, si inizierà domenica 10 settembre (alle 14) con un “ElettroBrunch” organizzato insieme al brand di musica elettronica Recall: davanti all'ingresso del Mercato verrà proposta una selezione musicale in abbinamento ai piatti del brunch. Mercoledì 20 settembre (alle 18.30), invece, a fare tappa sarà un appuntamento di “MITO per la Città”, programma “off” del noto festival musicale settembrino: ad esibirsi nello “Spazio fare” su musiche di Cambini, Stravinskij e Berio sarà il quintetto di fiati “Obiettivo Orchestra” composto da flauto, oboe, clarinetto, corno e fagotto.

Famiglie

Si contaminerà con la musica anche uno degli eventi dedicati alle famiglie: il 10 settembre (dalle 10.30 , infatti, sono in programma le lezioni di strumenti musicali dedicate ai bambini (dai 3 ai 6 anni e dai 7 ai 12) dell'iniziativa “L'orchestra dei piccoli” curata dall'Associazione Orme. Domenica 17 (alle 16), i bambini dai 4 ai 12 anni avranno invece la possibilità di comporre il proprio “cielo fatto di colori, carta e pastelli” guidati dallo street artist Ale Puro; si tratta del primo di 4 incontri del laboratorio “Nuvole colorate” organizzati in collaborazione con Giovani Genitori. Gli amanti del gelato, invece, tutti i giorni tranne il sabato potranno apprendere i segreti della sua produzione grazie ai laboratori su prenotazione della gelateria artigianale Moou.

Gusto

Dulcis in fundo, per quanto riguarda gli appuntamenti dedicati al gusto, il Mercato Centrale proporrà per il 7 settembre (19.30) l'evento “Dosa, mixa e assaggia” sulla preparazione del cocktail Americano abbinato al supplì ramen di Akira Yoshida (con la partecipazione dell'ambassador Martini Adriano Ronco), per il 14 e il 15 settembre (19) le masterclass di cucina afghana e di peperoncino con il giornalista Vittorio Castellani, per il 16 e il 27 settembre (18.30) due appuntamenti in preparazione al festival “SaluTO” e per il 25 settembre (19.30) una lezione di yoga e meditazione “Il respiro del mondo” con Flavia Ventura.