Brandizzo, Calderone: "Una tragedia che ha colpito l'Italia intera. Più controlli per la sicurezza"

"Per quanto ci riguarda come governo noi intensificheremo i nostri sforzi per la sicurezza sul lavoro- ha aggiunto- certamente sappiamo anche che in talune circostanze gli incidenti possono essere causati dall'errore umano ", ha aggiunto Calderone.

Appena arrivata sul luogo ha recato un mazzo di fiori davanti alla stazione, come simbolo di cordoglio e di lutto nazionale. " Il governo è qui per rappresentare la vicinanza alle famiglie - ha dichiarato il ministro Calderone - Quando si perdono 5 lavoratori siamo tutti colpiti".

Il ministro ha ricordato che si stanno accertando le dinamiche dell'incidente e le conseguenti responsabilità. E mentre le indagini proseguono, aumentano i fiori davanti alla ferrovia, anche da parti di persone comuni e semplici cittadini, ancora scossi dal tragico evento.

Chiorino: "Morire di lavoro non è accettabile"

"La cultura della sicurezza sul lavoro deve entrare nel dna di ciascuno ed è per questo che sono necessari prevenzione e protocolli operativi chiari e puntuali. Morire di lavoro non è accettabile", ha dichiarato l'assessore regionale Chiorino. "Non vogliamo che si aggiungano nuove pagine al libro nero delle morti bianche: sono troppe le croci che hanno segnato la nostra Nazione e il Piemonte. Il nostro impegno istituzionale sarà massimo non solo per fare in modo che la vigilanza sia continua negli ambienti di lavoro ma daremo tutto il supporto necessario alle famiglie delle vittime colpite da questa immane tragedia, alle quali ci stringiamo nel cordoglio”.