La Provinciale 23 chiusa dal 5 settembre a Champlas du Col per lavori

Nell’ambito dei lavori per la messa in sicurezza della Strada Provinciale 23 all’altezza della frazione Champlas du Col, a partire da martedì 5 settembre e sino al 30 novembre è prevista la chiusura al traffico dal km 95 al km 96+200 . Nei giorni scorsi sono arrivate nel cantiere le attrezzature necessarie per l'esecuzione dei pozzi drenanti finalizzati alla messa in sicurezza della sede stradale. Dalla prossima settimana inizierà l’assemblaggio della sonda utilizzata per la perforazione del terreno, che renderà necessaria la chiusura della strada. Solo a perforazioni avviate, intorno alla metà di settembre, potrà essere valutata la possibilità di permettere il solo passaggio pedonale in fasce orarie contingentate e definite, beninteso garantendo le necessarie condizioni di sicurezza. Per i mezzi di soccorso, e per tutti gli altri veicoli, il transito è garantito sul percorso alternativo della Strada Provinciale 215.

“La Città metropolitana di Torino, - spiega il Vicesindaco Jacopo Suppo - continuerà a valutare attentamente l’andamento dei lavori, in collaborazione con il Comune di Sestriere, cercando di ridurre il più possibile il disagio, soprattutto per i residenti a Champlas du Col”.