Brandizzo, il dolore del capo cantiere: "Ha visto la morte in faccia e perso i suoi amici e compagni di lavoro"

Brandizzo, il dolore del capo cantiere: "Ha visto la morte in faccia"

Nel giorno della grande manifestazione organizzata dai sindacati a Vercelli, mentre è ancora vivo e forte il dolore per la tragedia di Brandizzo, parla il legale di uno dei due indagati della procura di Ivrea, il capo cantiere Andrea Girardin Gibin.

"Una persona provata e addolorata"

"È una persona profondamente provata e addolorata per la perdita di compagni di lavoro che erano anche amici. Ha vissuto un’esperienza unica nella sua drammaticità, era sul binario, è riuscito a scansarsi ma ha visto visto la morte in faccia e la morte colpire gli altri”. Così Massimo Mussano, avvocato di fiducia del capo cantiere della ditta di Borgo Vercelli per la quale lavoravano i cinque operai morti nell’incidente ferroviario della scorsa settimana.

“Non entro del merito della vicenda - ha aggiunto Mussano - perché si tratta di questioni che verranno chiarite con la procura che se riterrà di sentirci saremo disponibili”.

Audizione alla Commissione Lavoro

Intanto domani, martedì 5 settembre, è in programma un'audizione sui fatti di Brandizzo alla Commissione Lavoro della Camera con sindacati e management di Rfi. "Chiediamo verità e giustizia. Ma anche una svolta sulla sicurezza. Che è un’emergenza democratica. Basta con i subappalti a cascata. Basta risparmiare sulla sicurezza di chi lavora", ha dichiarato il deputato del Pd Arturo Scotto.