Dal 6 settembre torna l'appuntamento con Laura Pompeo e il salotto virtuale di #DaCasaCon

Le vacanze ormai sono un ricordo un pò per tutti, da lunedì prossimo ricomincia anche la scuole e riprendono tutte le attività, dopo la pausa estiva. E mentre anche in tv ritorna la programmazione abituale, anche online riecco l'appuntamento con rubriche e appuntamenti diventati di grande successo.

La regina dei social

Tra questi #DaCasaCon, la fortunata rubrica ideata da Laura Pompeo, assessore alla Cultura del Comune di Moncalieri, che nel corso del primo lockdown diede il via ad un esperimento che ne ha fatto in breve la regina dei social, con decine di migliaia di visualizzazioni e grandi ospiti della cultura, della politica, dello spettacolo e dell'economia che hanno fatto a gara per essere ospiti del suo 'salotto virtuale'.

Nuova stagione al via

"Si ritorna dopo la pausa estiva con tante novità, nuovi ospiti e nuovi punti di svolta", ha detto Laura Pompeo. Il primo appuntamento della nuova stagione è mercoledì 6 settembre, a partire dalle ore 19, con ospite Domenico Rossi, segretario regionale del Pd, con il quale si inizierà a guardare al voto regionale della primavera del 2024.