Torna la metro di Torino, ma le scale rimangono “immobili”: nel viaggio tra Fermi e Bengasi 18 sono rotte [FOTO]

Metro “nuova”, disagi vecchi. Dopo un mese di stop per lavori infrastrutturali la metropolitana di Torino ha riaperto ai cittadini, che finalmente possono tornare a spostarsi con il mezzo più veloce presente in città.

Scale mobili ko

Eppure, nonostante la chiusura sia servita per importanti interventi di manutenzione non più rinviabili dopo anni di onorato servizio, alcuni problemi sembrano essere rimasti esattamente tali e quali a 30 giorni fa: le scale mobili.

18 scale mobili ferme

Sono ancora tante le stazioni che presentano problemi a livello di accesso. Viaggiando da Fermi a Bengasi, percorrendo le 23 stazioni, i guasti sono presenti in 18 scale mobili. Di queste “11 sono in lavorazione e torneranno attive entro la metà di settembre, mentre ne sono state identificate 7 (Paradiso esterna Sud, Marche esterna Nord, D’Acaja esterna Sud), Vinzaglio esterna Nord, Pozzo Strada esterna Nord, XVIII Dicembre esterna Est e Massaua atrio) con problemi strutturali o necessità importanti di ricambi" fa sapere l’assessora ai Trasporti del Comune di Torino Chiara Foglietta.

Riparate a breve

Tredici invece quelle riparate in questo mese di stop. Tra le stazioni con scale mobili rotte, o esterne o nell’atrio, e che verranno riparate nel breve periodo si segnalano: Porta Nuova, Carducci, Principi d’Acaja, Rivoli, Bernini, Massava, Lingotto, XVIII Dicembre, Re Umberto, Rivoli.

Metro ad orario ridotto

Intanto, in questi giorni e fino a nuova comunicazione la metropolitana effettuerà orario ridotto serale per consentire i lavori sulla tratta Fermi Cascine Vica. Dal lunedì al giovedì dalle 5.30 alle 22.00 con ultima partenza alle ore 21.30; venerdì e sabato dalle 5.30 alle 1.30 con ultima partenza alle ore 1.00; domenica e festivi dalle 7.00 alle 22.00 con ultima partenza alle ore 21.30. Bus sostitutivi M1S dalle 22.00 a fine servizio.

Lavaggio esterno dei tunnel in tutte le stazioni

Insomma, i torinesi possono gioire solo a metà per la tanto agognata riapertura della metro: se il mese di lavori ha permesso di posare gli scambi di interconnessione della linea futura, la fibra ottica e di modificare i binari di interconnessione e della rete antincendio della stazione Fermi funzionali alla prosecuzione della linea, ma anche il lavaggio all’esterno dei tunnel e delle scale di tutte le stazioni.

Addetti alle pulizie in servizio

Questa mattina il livello di pulizia delle diverse fermate era molto buono: dal Lingotto a Spezia erano in servizio gli addetti con mocio e scopettoni per rimuovere le ultime tracce di sporco. "La chiusura - specifica Foglietta - non era destinata a questi lavori, ma si è deciso di fare anche questi interventi di manutenzione e pulizie". "Per la riapertura della metropolitana - conclude - sono stati rispettate le tempistiche annunciate". Alcuni utenti hanno lamentato invece una mancata comunicazione con volantini alle fermate dei bus o delle stazioni della metropolitana stessa.