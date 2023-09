Moncenisio, incidente stradale coinvolge più veicoli: disagi al traffico sulla statale 25

Incidente sulla strada statale 25 "del Moncenisio", coinvolti più veicoli. Disagi al traffico per la temporanea chiusura, in entrambe le direzioni, di un tratto all’altezza del km 41, all'altezza di Bruzolo.



L'incidente, su cui sono in corso accertamenti, ha coinvolto più veicoli ma non si conosce ancora la dinamica. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della normale flusso del traffico nel più breve tempo possibile.