Torino, la bimba di 4 anni caduta dal balcone e salvata dal passante eroe dimessa oggi dall'ospedale

E' ormai fuori pericolo tanto che oggi è stata dimessa dall'ospedale Regina Margherita dove era ancora ricoverata. Stiamo parlando della "bimba del miracolo di via Nizza", che lo scorso 26 agosto è caduta dal balcone di casa, al quinto piano, ed è stata salvata da un passante che l'ha presa al volo.

E' stata proprio grazie a lui, Mattia Aguzzi, 37 anni, che la bambina, che di anni ne ha soltanto 4, è uscita quasi illesa da un volo di circa 15 metri. Senza lesioni evidenti, è comunque stata tenuta sotto osservazione in ospedale per una decina di giorni. Oggi, la notizia delle dimissioni in buone condizioni.

Nei giorni scorsi la bimba aveva ricevuto in ospedale anche la visita del suo 'salvatore' che aveva voluto assicurarsi sulle condizioni di salute della piccola.