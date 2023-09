Moncalieri e Nichelino al suono della campanella: "La scuola viene prima di tutto"

Con la riapertura delle scuole, Moncalieri ha dato il via anche al tempo pieno, trasformando gli istituti comunali in piccoli college, dove dalle materne alle medie gli alunni potranno rimanere con i compagni anche oltre l'orario classico di lezione facendo sport, i compiti o imparando l'inglese. Palazzo civico ha infatti deciso di garantire il tempo pieno per tutti i ragazzi sino ai 14 anni, per aiutare le famiglie dove magari entrambi i genitori lavorano e non avrebbero aiuti se non quello di prendere una baby sitter o iscrivere a pagamento i loro figli ad attività private.

Un nuovo anno scolastico è iniziato anche per gli oltre 8500 alunni e studenti di Moncalieri . " Noi ci siamo, siamo pronti per l’inizio dei tanti progetti rivolti ai nostri studenti, perché per noi la scuola viene prima di tutto ", ha dichiarato l'assessore all'Istruzione Davide Guida , che ha fatto il giro di diversi istituti cittadini al pari dei colleghi di giunta Alessandra Borello, Laura Pompeo, Beppe Messina e Michele Morabito .

Grazie ad un investimento di oltre 400 mila euro di fondi comunali, infatti, agli studenti coinvolti (circa 4200) è garantita la possibilità di frequentare la scuola dalle 8 alle 16.30. E poi, a seguire il “Tempo dello Sport”: ossia un catalogo di attività sportive a tariffa ridotta all’interno delle palestre scolastiche fino alle ore 20. In pratica, alle ragazze e ai ragazzi è offerta la possibilità di frequentare la scuola con l’orario tradizionale, fare i compiti, musica, teatro o inglese nel pomeriggio e praticare sport fino alla sera. Il tempo pieno era già stata un'iniziativa prevista nel 2019, poi il Covid ha mandato tutto all'aria. La vera novità, però, è l'idea di mettere la scuola al centro della vita delle famiglie moncalieresi non solo come strumento educativo, ma anche come soluzione a problemi pratici.

Montagna: "Tempo pieno nell'interesse di tutti"

"Il tempo speso a scuola è il migliore possibile – spiega il sindaco, Paolo Montagna - ci piacerebbe che la questione tornasse ad essere centrale nel dibattito nazionale. Crediamo infatti che quando si parla dei terribili fatti di Caivano o di Palermo, magari in termini repressivi, bisogna guardare anche a questo: al diritto dei ragazzi di studiare e di praticare sport. Il tempo pieno è utile soprattutto per loro, oltre che per le famiglie". Il tempo pieno è garantito grazie alla collaborazione con alcune associazioni del territorio. "Nel pomeriggio le attività offerte ai ragazzi comprendono corsi di inglese, musica, ripasso delle lezioni svolte al mattino, svolgimento dei compiti. Ai progetti possono aderire anche le insegnanti di ruolo", ha aggiunto Montagna.

Oggi, 11 settembre, parte la richiesta di adesione alle famiglie, con l’obiettivo di iniziare il servizio entro il 25 settembre. La previsione è che quasi il 90% delle famiglie sceglierà se non tutte, almeno una buona parte delle attività extrascolastiche offerte. "Sono in tantissimi a ringraziarci – aggiunge il primo cittadino - perché sanno di poter contare su un’offerta formativa importante per i ragazzi, e possono conciliare più facilmente i tempi del lavoro. Con il nostro investimento colmiamo una lacuna dello Stato, ma io dico che si può fare. È una scelta politica che rivendichiamo".

Tolardo: "Scuola sinonimo di scoperta e crescita"

Il sindaco di Nichelino, Giampiero Tolardo, è andato in prima persona a portare i suoi saluti alle bambine e ai bambini delle scuole del territorio: in particolare, con l'assessore all'istruzione Alessandro Azzolina, ha fatto tappa alle scuole Sangone, Aldo Moro, Walt Disney e Don Milani.