Primo giorno di scuola e già scoppia la protesta al Gioberti: "No ai tagli all'istruzione per finanziare la guerra"

Il nuovo anno scolastico si apre con una rumorosa protesta degli studenti in contemporanea in molte città d'Italia. A Torino è toccato all'esterno del liceo classico Gioberti di via Sant'Ottavio ospitare, questa mattina poco prima delle 8, la manifestazione di un centinaio di studenti contro la politica estera del governo Meloni al grido di "No ai tagli all'istruzione per finanziare la guerra".

A coordinare la protesta gli studenti di Fgc - fronte della Gioventù Comunista. "Il governo Meloni taglia i finanziamenti alla scuola e aumenta quelli per la spesa militare e la guerra in Ucraina. Da parte nostra sarà un anno di lotte, presto nuove inziative".