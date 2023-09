Il turismo torinese è guarito: sta meglio di prima del Covid e sfrutta il fattore Kappa

Il Covid ora è davvero alle spalle. Almeno per il turismo torinese, che numeri alla mano riesce non solo a pareggiare quanto fatto la scorsa stagione estiva, ma addirittura a crescere del 10% rispetto al 2019, quando la pandemia non era nemmeno all'orizzonte.

Si balla al ritmo del Kappa Lo dicono i nuovi dati di Federalberghi, che nel periodo che va dal 21 giugno all'attuale mese di settembre hanno registrato un tasso medio di occupazione di quasi il 60%, poco sotto la performance del 2022, ma con un marcato incremento del 10% rispetto al 2019, quando il mese di agosto aveva perso il 7% rispetto all’anno prima. In particolare, il record positivo riguarda il fine settimana del Kappa FuturFestival con un tasso di occupazione dell’80% e un picco, nella serata del sabato 1° luglio, addirittura dell’85%. E' stata la notte con il miglior risultato di tutta l'estate.

La "riscoperta" di agosto? Fino a un certo punto Ma non solo luglio e gli eventi dance. Torino, percepita come città turistica a tutti gli effetti, riesce a reggere anche nel mese di agosto, periodo dell'anno che storicamente veniva considerato di "bassa stagione". Quelle che un tempo erano le settimane in cui la città si svuotava mentre le persone andavano in ferie, oggi resiste grazie all’offerta culturale e museale. Ma rispetto all'anno precedente, una flessione si nota lo stesso. Se infatti giugno e luglio pareggiano il 2022, agosto segna un -20%. Il picco è stato raggiunto sabato 12 agosto, ma con una percentuale di occupazione ben più bassa di quanto registrato nel picco ferragostano (15 agosto) del 2022 con una flessione del 25%.