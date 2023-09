PL SRL: eccellenza piemontese nella produzione di portoni industriali

Nella logistica aziendale i portoni industriali svolgono un ruolo cruciale: ogni azienda che tratta merci, materiali o attrezzature sa quanto sia vitale poter contare su porte e serrande di qualità per garantire flussi di lavoro efficienti e sicuri.

L'importanza di questi portoni va quindi oltre la loro funzione primaria di punti di ingresso e di uscita, in quanto influenzano direttamente la velocità, l'efficienza e la sicurezza delle operazioni quotidiane, costituendo un elemento essenziale per la sicurezza ed efficienza delle operazioni logistiche in ogni azienda.

Rinomato per il suo spirito imprenditoriale e con una lunga tradizione industriale, il Piemonte si è sempre distinto per l'eccellenza delle sue aziende, con realtà che sono diventate punti di riferimento in molti settori. Tra queste spicca PL SRL, azienda radicata nel territorio cuneese con sede a Cervere che costituisce un'eccellenza piemontese nel settore dei portoni industriali.

La storia di PL SRL inizia nel 2006 ed è caratterizzata dalla passione e determinazione che caratterizzano il DNA piemontese. È una storia di successo, di innovazione e di costante impegno verso la qualità nella produzione di porte a libro, sezionali e serrande industriali, nonché soluzioni di chiusura per negozi.

La sua vasta gamma di prodotti copre ogni necessità dell'edilizia civile, della logistica industriale, delle soluzioni per l'agricoltura e delle chiusure per locali commerciali e uffici. Con materiali di alta qualità, tutti made in Italy, PL SRL non solo risponde alle esigenze del mercato, ma si pone come punto di riferimento per chi cerca efficienza e cura dei dettagli nelle chiusure del proprio magazzino o capannone.

Le porte industriali di PL sono prodotti che uniscono funzionalità ed estetica, grazie ad una vasta gamma di personalizzazioni possibili, dalle finiture ai colori, fino alla scelta tra manuali o automatici. Una menzione particolare va ai portoni sezionali industriali, che garantiscono un isolamento termico di alto livello grazie ai pannelli di acciaio zincato e preverniciato.

Ma PL SRL non è solo produzione. L'azienda ha fatto della sicurezza una delle sue priorità principali. Ecco perché fornisce un servizio di assistenza periodica, in linea con la Direttiva Macchine (89/392/CEE) e il D.lgs 81/2008, per garantire che ogni portone e porta, sia manuali che automatici, sia mantenuto in condizioni ottimali e sicure.

Un altro punto di forza di PL SRL è lo showroom situato a Cervere, in cui clienti e professionisti possono avere una visione completa della vasta gamma di prodotti offerti, dall'automazione dei serramenti ai sistemi di sicurezza avanzati.

Il successo di PL SRL non nasce per caso. La mission dell'azienda, infatti, è chiara: mettere al servizio dei clienti un'esperienza consolidata, traducendola in consulenza per migliorare l'utilizzo o l'acquisto dei portoni più adatti per le esigenze aziendali specifiche. Una vision sempre rivolta al futuro e all'evoluzione, attenta alle nuove tecniche, materiali e normative.

In un'epoca in cui la sostenibilità e l'efficienza energetica sono al centro del dibattito, PL SRL ha dimostrato di essere all'avanguardia, attenta alle tematiche di isolamento e riduzione delle dispersioni energetiche. Le nuove regole costruttive, gli incentivi e la crescente sensibilizzazione verso temi ambientali sono fattori che hanno influenzato la mentalità di costruttori e utilizzatori di porte e portoni, a cui anche PL ha saputo rispondere con particolare premura ed attenzione.

In conclusione, PL SRL rappresenta una garanzia di qualità, sicurezza e innovazione nel settore dei portoni industriali e commerciali. Una realtà radicata nel territorio piemontese, ma con una visione aperta alle sfide future. Un'azienda che, con la sua storia e i suoi prodotti, contribuisce al prestigio dell'industria made in Italy.