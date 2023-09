Il ricordo di Michela Murgia, ma anche Culicchia e Saramago letto da "Renè Ferretti": sono le "Vere Presenze" del Circolo dei Lettori

Comincia la nuova stagione al Circolo dei Lettori, dopo l'anteprima dell'11 settembre con il vincitore del Booker Prize 2022 Shehan Karunatilaka. Il titolo di quest'anno: 'Vere Presenze', dal libro di George Steiner, per omaggiare quelle opere d'arte che cambiano le persone.

Tra vecchie conoscenze e novità

Nel programma 2023/2024 troviamo vecchie conoscenze come 'Giornaliste' di Annalisa Camilli, dove dal 7 novembre alcune giornaliste racconteranno le colleghe che hanno cambiato questo mestiere, o la rassegna stampa del Post con Luca Sofri e Francesco Costa (16 settembre, 21 ottobre, 11 novembre), oltre a Luca Misculin (18 novembre).

Tornano i festival 'Scarabocchi', dedicato a Italo Calvino, a Novara dal 15 al 17 settembre; 'Torino Spiritualità', sul particolare tema della morte, dal 27 settembre al 1° ottobre; il 'Festival del Classico' dal 30 novembre al 3 dicembre, col focus sul rapporto oriente/occidente. Ma un quarto si aggiunge all'elenco: dal primo al 5 novembre sarà il turno della prima edizione di 'Radici', il festival dell'Identità (coltivata, negata, ritrovata) curato da Giuseppe Culicchia.

Il ricordo di Michela Murgia

Per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne è previsto il ricordo di Michela Murgia, scomparsa lo scorso 10 agosto. Gli altri scrittori protagonisti della stagione appena iniziata saranno invece Sylvia Plath, Natalia Ginzburg, A. B. Yehoshua, Milan Kundera e Pablo Neruda, sui quali si concentreranno molti eventi e iniziative.

"Il Circolo dei lettori - ha commentato la direttrice della Fondazione Elena Loewenthal - con le sue tre sedi di Torino, Novara e Rivoli è quest'anno più aperto che mai, con la speranza di vedere da lontano gli anni che abbiamo lasciato. Le Vere Presenze saranno tante: sono molti gli anniversari quest'anno, occasioni per raccontare e ri raccontare la realtà. Ma c'è anche il presente con le novità editoriali, a partire da De Giovanni giovedì 14, e non possiamo non parlare dell'intelligenza artificiale, magari parlandone con l'intelligenza vera".

Poggio: "L'asticella si alza sempre di più"

All'evento di presentazione erano presenti anche gli assessori alla Cultura della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, e della Città di Torino, Rosanna Purchia. "Il Circolo dei lettori cerca di coinvolgere sempre di più anche le nuove generazioni - ha dichiarato Poggio - Il programma ogni anno acquista sempre di più autorevolezza, l'asticella è sempre più innalzata".

Impossibile elencare i numerosissimi incontri - aperti a tutti ma con possibilità di prenotare un posto nelle prime file per gli abbonati al Circolo - tra gruppi di lettura (quest'anno con protagonista Sylvia Plath), spettacoli teatrali (il primo: Francesco Pannofino legge Saramago), presentazioni di libri, attività per bambini e ragazzi ed eventi musicali.

Il programma di settembre e dei festival cliccando su https://www.circololettori.it/.