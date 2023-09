Golf e disabilità, a La Mandria la seconda edizione del Trofeo Giovanni Nasi & DiaSorin

Il 15 e 16 settembre 2023 torna Il Trofeo Giovanni Nasi & DiaSorin a La Mandria, con la partecipazione di più di 57 atleti provenienti da tutto il mondo (Italia, Francia, Svizzera, Repubblica Ceca, Israele, Belgio, Cile, Regno Unito, Irlanda, Olanda, Turchia, Germania, Slovacchia e Giappone), diventando così uno dei tornei del circuito EDGA (European Disabled Golfers Association) con il maggior numero di partecipanti, tra cui Manuel de Los Santos, che è stato il primo golfista con disabilità ad essere stato invitato a giocare in eventi organizzati dall’European Tour e dal Golf Australia, aprendo la porta a molti altri golfisti con disabilità.

“Sono felice ed emozionata per questa nuova edizione, che esprime e racconta tutta la forza che lo sport aggiunge ai valori di inclusività, qualità di vita, forza e salute, cose in cui credo fortemente, rendendo questi due giorni una competizione che incoraggia a cercare un sereno e reale benessere psico fisico”, così Tiziana Nasi, organizzatrice del Trofeo e Vice Presidente del Comitato Italiano Paralimpico.

“L’edizione 2022 è stato un successo, e lo sarà sicuramente anche quella del 2023. Ringrazio Diasorin per essere sempre al nostro fianco con convinzione in questa bellissima avventura”. Sport, agonismo, entusiasmo: sono i valori che il Trofeo di Golf Giovanni Nasi & DiaSorin ha sempre fatto propri. Il 2022 è stato un anno importante e fondamentale perché il Trofeo ha cambiato natura ed è diventato gara internazionale del Circuito EDGA, valida per il ranking mondiale, approvata dalla Federazione Italiana Golf e patrocinata dal Comitato Italiano Paralimpico.

Un riconoscimento importante, che è stato sposato con entusiasmo, nei principi e negli intenti, da un partner autorevole come DiaSorin, da sempre attento alle tematiche sociali e di inclusività. Il Trofeo si svolgerà presso il Golf Torino La Mandria in via Agnelli 40 a Fiano il 15 e 16 settembre, partenze dalle 9 alle 12. La premiazione si terrà sabato 16, alla fine della gara.