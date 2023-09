Capi di abbigliamento contraffatti sequestrati dalla Polizia donati al Cottolengo e poi distribuiti a famiglie bisognose

I capi di abbigliamento sequestrati dalla polizia sono stati donati al Cottolengo.

Si tratta della refurtiva recuperata nei mesi scorsi dalla polizia del Commissariato Dora Vanchiglia, che aveva proceduto alla perquisizione di un appartamento in via La Salle, domicilio di un cittadino senegalese che era stato controllato per strada e trovato in possesso di un borsone con dentro diversi capi di abbigliamento contraffatti.