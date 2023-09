"E' in bicicletta", "no è a piedi": allarme pedone in autostrada sulla Torino-Savona

C'è chi lo ha segnalato a piedi (come riportano anche le indicazioni ufficiali dell'autostrada), chi addirittura giura di averlo visto pedalare in sella a una bicicletta. Di sicuro, questa mattina è scattato l'allarme lungo la Torino-Savona, all'altezza di Carmagnola, in direzione Torino.



Una persona, per motivi ancora da chiarire, si stava muovendo lungo la A6 senza trovarsi nella condizione di sicurezza per farlo, per sé e per gli altri utenti dell'autostrada. Secondo le ricostruzioni, questa persona si sarebbe mossa lungo la corsia di emergenza. Condizione che comunque non ne garantiva l'incolumità in alcuna maniera.